Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Фото: ОП

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський потужно звернувся до громадян у День Незалежності України.

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Країна-агресор росія 913 днів тому влаштувала повномасштабне вторгнення. Ворог прагнув знищити українців, але натомість сьогодні вони відзначають 33-й День Незалежності. А те, що ніс на українську землю ворог, тепер вернулося в його дім. Про це йдеться у відеозвернення, яку Офіс президента опублікував в YouTube.

І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією. Так відповідає незалежність. Відплачує за наших мирних громадян, на яких летять КАБи й «кинджали», за наших посивілих батьків, за наших дітей, що змушені навчатися під землею. За всіх наших людей, які воліли б ніколи в житті не знати назв цих проклятих місць: «Саваслейка», «Оленья», «Енгельс». Але, на жаль, українці їх знають. А тому й наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи. Гідна, симетрична, далекобійна. Знатиме, що в кожну точку рф, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави й наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь, — зазначив глава держави.

За словами президента, 33 роки тому Україна відродилася на картах світу, а сьогодні підкорює серця всього світу. На кожному континенті тепер кажуть: «Ukraine must win».

Зеленський наголосив, що українцям потрібен мир і спокій на їхніх землях. Нагадав, що громадяни стоятимуть варті вздовж усього українського кордону протяжністю 6 тис. 992 км.

Так, як це роблять наші воїни. На всіх напрямках фронту й державного кордону, який уособлюють прикордонні стовпи. А нашу волю й боротьбу символізують наші люди — наші захисники, наші опори. Ті, на чиїх плечах тримається Україна, — йдеться у зверненні.

Також президент додав, що «не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії». Наголосив, що лише Україна та українці визначатимуть, як їм жити, яким шляхом іти і який вибір робити.

Нагадаємо, 23 серпня президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора. А в сесійну залу Верховної Ради вчора занесли історичний прапор Незалежності України.