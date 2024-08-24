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Армия рф за сутки потеряла 1 тыс. 160 военных. Фото: Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили 1 тыс. 160 оккупантов и 42 артсистемы

24 авг 2024, 11:48
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Військові втрати росії у війні з Україною перевищили 606 тис. осіб.


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За минулу добу чисельній армії країни-агресора стала меншою ще 1 тис. 160 своїх військових. Також українські військові знищили ще девʼять російських танків, 21 бойову броньовану машину, 42 артилерійські системи, дві РСЗВ, три засоби ППО, 39 дронів оперативно-тактичного рівня, 54 автомобілі й одну одиницю спецтехніки. Про це 24 серпня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 60 тис. 6490 (+1 тис. 160) осіб,
  • танків — 8 тис. 542 (+9) од,
  • бойових броньованих машин — 16 тис. 620 (+21) од,
  • артилерійських систем — 17 тис. 349 (+42) од,
  • РСЗВ — 1 тис. 169 (+2) од,
  • засоби ППО — 935 (+3) од,
  • літаків — 367 (+0) од,
  • гелікоптерів — 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 тис. 64 (+39),
  • крилаті ракети — 2 тис. 444 (+2),
  • корабл /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 23 тис. 383 (+54) од,
  • спеціальна техніка — 2 тис. 911 (+1).

Нагадаємо, днями бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ знищили та пошкодили шість одиниць ворожої техніки. При спробі штурму на Курахівському напрямку противник втратив один танк та п’ять бойових машин піхоти.

Источник: Ракурс


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