Армия рф за сутки потеряла 1 тыс. 160 военных. Фото: Генштаб

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Військові втрати росії у війні з Україною перевищили 606 тис. осіб.

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За минулу добу чисельній армії країни-агресора стала меншою ще 1 тис. 160 своїх військових. Також українські військові знищили ще девʼять російських танків, 21 бойову броньовану машину, 42 артилерійські системи, дві РСЗВ, три засоби ППО, 39 дронів оперативно-тактичного рівня, 54 автомобілі й одну одиницю спецтехніки. Про це 24 серпня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 60 тис. 6490 (+1 тис. 160) осіб,

танків — 8 тис. 542 (+9) од,

бойових броньованих машин — 16 тис. 620 (+21) од,

артилерійських систем — 17 тис. 349 (+42) од,

РСЗВ — 1 тис. 169 (+2) од,

засоби ППО — 935 (+3) од,

літаків — 367 (+0) од,

гелікоптерів — 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 тис. 64 (+39),

крилаті ракети — 2 тис. 444 (+2),

корабл /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 23 тис. 383 (+54) од,

спеціальна техніка — 2 тис. 911 (+1).

Нагадаємо, днями бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ знищили та пошкодили шість одиниць ворожої техніки. При спробі штурму на Курахівському напрямку противник втратив один танк та п’ять бойових машин піхоти.