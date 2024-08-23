Десантники відбили російські штурми. Фото:

https://racurs.ua/ua/n198592-desantnyky-zupynyly-nastup-rosiyan-na-kurahivskomu-napryamku-video.html

Ракурс

Російські атаки на Курахівському напрямку відбили українські військові.

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Ворог здійснити спробу наступу, але задум загарбників був провалений. Бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади знищили та пошкодили шість одиниць ворожої техніки. Противник втратив один танк та п’ять бойових машин піхоти. Про це Десантно-штурмові війська Збройних сил України повідомили у Facebook.

Навіки в степах українського Донбасу лишилися ржавіти обсмалені тушки одного танка й п’яти БМП, —йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по російській бронетехніці били артилерією та FPV-дронами.

Нагадаємо, 21 серпня бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади відбили три штурми росіян на одній із ділянок фронту. Втрати ворога під час тих атак склали 13 одиниць озброєння та військової техніки. Серед спаленого — танки, бойові машини піхоти та ББМ.