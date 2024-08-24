ЕС рекомендует проводить обучение ближе к границам Украины и обсуждает отправку инструкторов для ВСУ

https://racurs.ua/n198619-es-rekomenduet-provodit-ucheniya-blije-k-granicam-ukrainy-i-obsujdaet-otpravku-instruktorov-dlya-vsu.html

Ракурс

ЄС обговорює відправку своїх військових інструкторів до України.

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Про це пише Die Welt.

Остаточне рішення мають ухвалити не пізніше листопада 2024 року. Досі українських військових тренували лише на території ЄС, насамперед у Німеччині та Польщі.

Відправку інструкторів до України підтримують Франція, Польща, Данія, Швеція та країни Балтії. Проти виступають Німеччина, Австрія, Словенія, Угорщина і Мальта — побоюються ескалації.

Однак, наголошує видання, у Брюсселі цю опцію прямо не рекомендували, але вказали на необхідність створити координаційний центр у Києві та вивчити можливість проведення навчань ближче до кордонів України.

Дуже ймовірно, що військова присутність ЄС на українській землі буде сприйнята росією як провокація. Той факт, що росія може досягти будь-якої точки в Україні за допомогою своїх балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів (БпЛА), створює найвищий рівень загрози для розгорнутих військовослужбовців ЄС, — зазначається в документі, який цитує Die Welt.

Крім того, як пише Die Welt, дипслужба ЄС закликає країни-члени краще адаптувати військову тренувальну місію EUMAM для Збройних сил України до потреб Києва, проте рекомендує не відправляти військових інструкторів до охопленої війною країни.

У документі йдеться про те, що нестача обладнання радянського зразка є однією з проблем нинішніх навчань в ЄС. У травні Київ звернувся до ЄС з проханням провести частину навчань на українській території, але країни-члени розділилися в думках щодо цього.

Зокрема, висловлювалося побоювання, що у цьому разі ЄС може бути втягнутий у війну, а на тлі дефіциту ППО Україна не зможе захистити тренувальні майданчики від російських атак.