А если у меня будет занято – Зеленский ответил Дуде на просьбу не добивать московитов

https://racurs.ua/n198620-a-esli-u-menya-budet-zanyato-zelenskiy-otvetil-dude-na-prosbu-ne-dobivat-moskovitov-video.html

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Президент Польщі Анджей Дуда сказав у Києві на брифінгу, що подзвонить своєму колезі Володимиру Зеленському і попросить не атакувати російських солдатів, коли ті почнуть виходити з України.

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Зеленський відреагував на цю заяву так:

А якщо буде зайнято? Ти сам президент, і я президент, так може статися: ти мені дзвониш, а в мене зайнято.

Але поки росія атакує Україну на війні, яку сама розпочала, то мусить брати до уваги, що той, хто мечем воює, від меча гине, — наголосив польський очільник.

Президент Володимир Зеленський 24 серпня провів зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте, які в День незалежності України приїхали до нашої країни з візитом.