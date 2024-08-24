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А якщо у мене буде зайнято - Зеленський відповів Дуді на прохання не добивати московитів

А якщо у мене буде зайнято — Зеленський відповів Дуді на прохання не добивати московитів (ВІДЕО)

24 сер 2024, 18:45
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Президент Польщі Анджей Дуда сказав у Києві на брифінгу, що подзвонить своєму колезі Володимиру Зеленському і попросить не атакувати російських солдатів, коли ті почнуть виходити з України.


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Зеленський відреагував на цю заяву так:

А якщо буде зайнято? Ти сам президент, і я президент, так може статися: ти мені дзвониш, а в мене зайнято.

Але поки росія атакує Україну на війні, яку сама розпочала, то мусить брати до уваги, що той, хто мечем воює, від меча гине, — наголосив польський очільник.

Президент Володимир Зеленський 24 серпня провів зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте, які в День незалежності України приїхали до нашої країни з візитом.

Джерело: Ракурс


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