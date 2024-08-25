За сутки на фронте 160 боев, из них 58 – на Покровском направлении, россияне сбросили 127 КАБов

https://racurs.ua/n198632-za-sutki-na-fronte-160-boev-iz-nih-58-na-pokrovskom-napravlenii-rossiyane-sbrosili-127-kabov.html

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Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, повідомили уранці 25 серпня в Генеральному штабі ЗСУ.

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Рашисти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів 15 ракетами та 95 авіаударів, скинувши 127 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 143 — із реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 ворожих штурмових дій, зокрема, в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Птиче, Новогродівка. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Калинового.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 14 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку також відбулося 14 боєзіткнень біля Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового, Невського та Діброви.

На Сіверському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Виїмки та Спірного.

На Краматорському напрямку росіяни атакували 19 разів біля Ступочок, Часового Яру, Калинівки, Григорівки, Предтечиного.

На Торецькому напрямку точилося 14 боїв неподалік Неліпівки, Торецька, Нью-Йорка та Диліївки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 18 атак противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки та Костянтинівки.

Російські війська просунулися на Покровському напрямку Новогродівці, підійшовши до центру міста, пише військовий паблік Deep State.

Також вони наблизилися до Селидового з боку Маринівки та Миколаївки. До східної межі міста від лінії фронту залишилося менше трьох кілометрів.

Крім того, війська рф просунулися на північний схід від Вугледару, в районі Водяного.

У районі Красногорівки росіяни пішли на штурм на захід від міста та висадили десант із бронетехніки. На ділянці йдуть бої, повідомив Deep State.

За словами офіцера ЗСУ із позивним «Алекс», цей штурм розпочався сьогодні вранці.

Противник вперше за довгий час намагається продавити нашу оборону в західній частині міста, щоб вийти у фланг хлопцям, які тримають оборону в районі Георгіївки. Ситуація там складна, у нас втрачені позиції. Потроху намагаємося стабілізувати обстановку, — повідомив він.

Український військовий кореспондент Богдан Мирошников про ситуацію на фронті пише так: