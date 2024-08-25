Третья штурмовая показала первое видео наступления на Харьковщине

https://racurs.ua/n198638-tretya-shturmovaya-pokazala-pervoe-video-nastupleniya-na-harkovschine.html

Ракурс

Третя штурмова бригада 25 серпня показала перше відео наступу на Харківщині.

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Це унікальні GoPro-кадри початку наступальної операції. З десантування — й відразу у вогневий контакт, — зазначили у бригаді.

Відео містить ненормативну лексику.

Окопна лінія, хай роз*буть її нах*й! — це унікальні кадри початку наступальної операції Третьої штурмової.

З десантування й відразу у вогневий контакт.

Кулеметник окупантів відкрив загороджувальний вогонь, аби не підпустити наших бійців до своєї окопної лінії. Снаряди окупантів розривалися уже поруч.

Злість і емоції штурмовиків, які готові душити окупантів голими руками — у відео бійців 1-ї роти 1-го штурмового.