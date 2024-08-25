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Последствия российского удара по эвакуационному авто, фото: ГСЧС
Рашисты ударили FPV-дроном по эвакуационному автомобилю в Донецкой области (ФОТО)https://racurs.ua/n198645-rashisty-udarili-fpv-dronom-po-evakuacionnomu-avtomobilu-v-doneckoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували дроном евакуаційну групу, котрі займалася евакуацією з міста Українська Покровського району Донецької області.
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Фото наслідків атаки сьогодні, 25 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба ДСНС.
Під час проведення евакуаційних заходів із м. Українськ Покровського району на автодорозі потрапив під удар ворожого FPV-дрону автомобіль евакуаційної групи «ФЕНІКС», — вказано в повідомленні.
Зазначається, що під час удару в автомобілі перебували двоє рятувальників, поліцейський та чотири евакуйовані особи, серед яких дитина 2016 року народження.
Внаслідок удару пошкоджено броньований автомобіль Land Rover Defender. На щастя, люди не постраждали, — зазначили у відомстві.
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