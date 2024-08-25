Наслідки російського удару по евакуаційному авто, фото: ДСНС

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Російські загарбники атакували дроном евакуаційну групу, котрі займалася евакуацією з міста Українська Покровського району Донецької області.

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Фото наслідків атаки сьогодні, 25 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба ДСНС.

Під час проведення евакуаційних заходів із м. Українськ Покровського району на автодорозі потрапив під удар ворожого FPV-дрону автомобіль евакуаційної групи «ФЕНІКС», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що під час удару в автомобілі перебували двоє рятувальників, поліцейський та чотири евакуйовані особи, серед яких дитина 2016 року народження.