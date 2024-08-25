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Ракурс
Наслідки російського удару по евакуаційному авто, фото: ДСНС

Рашисти вдарили FPV-дроном по евакуаційному авто на Донеччині (ФОТО)

25 сер 2024, 16:40
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Російські загарбники атакували дроном евакуаційну групу, котрі займалася евакуацією з міста Українська Покровського району Донецької області.


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Фото наслідків атаки сьогодні, 25 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба ДСНС.

Під час проведення евакуаційних заходів із м. Українськ Покровського району на автодорозі потрапив під удар ворожого FPV-дрону автомобіль евакуаційної групи «ФЕНІКС», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що під час удару в автомобілі перебували двоє рятувальників, поліцейський та чотири евакуйовані особи, серед яких дитина 2016 року народження.

Внаслідок удару пошкоджено броньований автомобіль Land Rover Defender. На щастя, люди не постраждали, — зазначили у відомстві.

Наслідки російського удару по евакуаційному авто, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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