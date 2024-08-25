Артёму Дмитруку объявили подозрение, фото: Офис Генпрокурора

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Народному депутату України повідомлено про підозру за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

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Про це сьогодні, 25 серпня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Йдеться про нині позафракційного Артема Дмитрука, котрого у листопаді 2021 року виключили з фракції «Слуги народу».

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, — зазначають у прокуратурі. — При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього.

Зазначається, що дії підозрюваного кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 — умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 — закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

Крім того, в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження, — зазначили в прокуратурі.

Ці дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу — умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Зазначається, що підозрюваного викликають до слідчого ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій на 10.00 29 серпня та 10.00 30 серпня.

Про те, що йдеться саме про нього, Дмитрук повідомив у своєму Telegram-каналі.

Влада продовжує своє полювання на незгодних із режимом. І так, до речі, жодних підозр мені ніхто не вручав, — заявив він, додавши, що «всі ці справи — абсолютно сфальшована і вигадана історія».

Видання «Українська правда» з посиланням на інформоване джерело повідомляє, що Дмитрук вчора, 24 серпня, незаконно виїхав з України до Молдови. Того ж дня він залишив і територію Молдови, через аеропорт «Кишинів» вилетівши до Італії (рейс о 17:40 «Кишинів — Рим»).

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону, — зазначає видання.

Вчора Дмитрук у своєму Telegram-каналі опублікував низку повідомлень, у котрих стверджував, що його нібито планують затримати.

У наступних повідомленнях він заявив, що відбулися обшуки за місяцями його проживання у Києві та Одесі, а також правоохоронці нібито шукали його у монастирях.

Також Дмитрук заявляв, що інформація про перебування його з родиною у Молдові є фейком.

Джерело: «Українська правда», Офіс генпрокурора, Артем Дмитрук