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Ракурс

Все три «вышки Бойко» загорелись в Черном море (ФОТО)

26 авг 2024, 15:19
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Українські газовидобувні платформи загорілися у Чорному морі.


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Горять усі «вишки Бойка», які розташовані на схід від острова Зміїний. Середня платформа горить, а з третьої платформи йде стовп диму. Відповідні супутникові знімки OSINT-аналітик MT Anderson 26 серпня опублікував у соціальній мережі Х.

Як відомо, так звані вишки Бойка росіяни окупували в 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовували у військових цілях, як вертолітні майданчики й для розміщення засобів РЛС.

Всі три «вишки Бойка» загорілися в Чорному морі. Фото: MT Anderson

Наприкінці серпня 2023 року розвідка Великої Британії інформувала, що між Україною та росією йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що Військово-морські сили ЗСУ завдали удар по газових вишках «Сиваш» та «Петро Годованець», які в Чорному морі все ще контролюють Збройні сили рф.

Источник: Ракурс


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