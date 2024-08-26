https://racurs.ua/ua/n198673-vsi-try-vyshky-boyka-zagorilysya-v-chornomu-mori-foto.html

Ракурс

Українські газовидобувні платформи загорілися у Чорному морі.

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Горять усі «вишки Бойка», які розташовані на схід від острова Зміїний. Середня платформа горить, а з третьої платформи йде стовп диму. Відповідні супутникові знімки OSINT-аналітик MT Anderson 26 серпня опублікував у соціальній мережі Х.

Як відомо, так звані вишки Бойка росіяни окупували в 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовували у військових цілях, як вертолітні майданчики й для розміщення засобів РЛС.

Наприкінці серпня 2023 року розвідка Великої Британії інформувала, що між Україною та росією йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що Військово-морські сили ЗСУ завдали удар по газових вишках «Сиваш» та «Петро Годованець», які в Чорному морі все ще контролюють Збройні сили рф.