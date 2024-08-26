Повышение налогов в Украине: появился текст доработанного законопроекта

https://racurs.ua/n198679-povyshenie-nalogov-v-ukraine-poyavilsya-tekst-dorabotannogo-zakonoproekta.html

Ракурс

Текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду, опублікував у своєму Телеграм 26 серпня народний депутат Ярослав Железняк.

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За його словам, до тексту закону додали такі тези:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

⁠встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від мінімальне податкове зобов 'язання;

⁠встановлення військового збору у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;

⁠встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС;

⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік;

⁠підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;

⁠щомісячна звітність по ПДФО.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів у своїх соцмережах, що виключили зі старого законопроєкту:

ПДВ не підвищується;

⁠військовий збір на предмети розкоші прибрали;

1% податок з обороту виключили;

митну реформу і реформу БЕБ реалізуємо.

Видатки скорочуємо і так, провадимо дуже жорстку та ефективну детінізацію, — додав Гетманцев.

Глава місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Гевін Грей заявив, що підвищення податків позитивно вплине на готовність партнерів продовжувати підтримувати Україну.

За його словами, підтримка міжнародних донорів, реструктуризація комерційного боргу і підвищення податків — єдиний пакет для ліквідації дефіциту фінансування України.

Не варто думати, що це незалежні елементи, вони взаємопов'язані, — сказав він під час дискусії про дефіцит держбюджету, яку організував Центр економічної стратегії (ЦЕС).

Потреба у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік збільшиться на 12−15 млрд і складе близько 35 млрд дол.