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Ракурс
Підвищення податків в Україні - з’явився текст доопрацьованого законопроєкту

Підвищення податків в Україні — з’явився текст доопрацьованого законопроєкту

26 сер 2024, 17:56
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Текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду, опублікував у своєму Телеграм 26 серпня народний депутат Ярослав Железняк.


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За його словам, до тексту закону додали такі тези:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • ⁠встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від мінімальне податкове зобов 'язання;
  • ⁠встановлення військового збору у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;
  • ⁠встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС;
  • ⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік;
  • ⁠підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;
  • ⁠щомісячна звітність по ПДФО.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів у своїх соцмережах, що виключили зі старого законопроєкту:

  • ПДВ не підвищується;
  • ⁠військовий збір на предмети розкоші прибрали;
  • 1% податок з обороту виключили;
  • митну реформу і реформу БЕБ реалізуємо.

Видатки скорочуємо і так, провадимо дуже жорстку та ефективну детінізацію, — додав Гетманцев.

Глава місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Гевін Грей заявив, що підвищення податків позитивно вплине на готовність партнерів продовжувати підтримувати Україну.

За його словами, підтримка міжнародних донорів, реструктуризація комерційного боргу і підвищення податків — єдиний пакет для ліквідації дефіциту фінансування України.

Не варто думати, що це незалежні елементи, вони взаємопов'язані, — сказав він під час дискусії про дефіцит держбюджету, яку організував Центр економічної стратегії (ЦЕС).

Потреба у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік збільшиться на 12−15 млрд і складе близько 35 млрд дол.

Джерело: Ракурс


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