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Президент пообещал назначить министров там, где сейчас исполняющие обязанности
Президент пообещал назначить министров там, где сейчас исполняющие обязанностиhttps://racurs.ua/n198711-prezident-poobeschal-naznachit-ministrov-tam-gde-seychas-ispolnyauschie-obyazannosti.htmlРакурс
Володимир Зеленський та його владна команда планує призначити міністрів там, де в уряді зараз працюють виконувачі обов’язків.
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Про це заявив президент України Володимир Зеленський 27 серпня на пресконференції у Києві.
Якщо чесно, ми сфокусовані на цьому… Кожна людина має закривати свій напрямок… Я думаю ми найближчим часом сфокусуємося на цьому питанні й зможемо в Раді його проголосувати, — сказав він.
При цьому Зеленський не згадав у відповіді про можливу зміну очільника Кабінету міністрів Дениса Шмигаля.
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