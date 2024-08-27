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Ракурс
Президент пообещал назначить министров там, где сейчас исполняющие обязанности

Президент пообещал назначить министров там, где сейчас исполняющие обязанности

27 авг 2024, 15:22
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Володимир Зеленський та його владна команда планує призначити міністрів там, де в уряді зараз працюють виконувачі обов’язків.


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Про це заявив президент України Володимир Зеленський 27 серпня на пресконференції у Києві.

Якщо чесно, ми сфокусовані на цьому… Кожна людина має закривати свій напрямок… Я думаю ми найближчим часом сфокусуємося на цьому питанні й зможемо в Раді його проголосувати, — сказав він.

При цьому Зеленський не згадав у відповіді про можливу зміну очільника Кабінету міністрів Дениса Шмигаля.

Источник: Ракурс


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