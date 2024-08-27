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Президент пообіцяв призначити міністрів там, де зараз виконувачі обов’язків
Президент пообіцяв призначити міністрів там, де зараз виконувачі обов’язківhttps://racurs.ua/ua/n198711-prezydent-poobicyav-pryznachyty-ministriv-tam-de-zaraz-vykonuvachi-obov-yazkiv.htmlРакурс
Володимир Зеленський та його владна команда планує призначити міністрів там, де в уряді зараз працюють виконувачі обов’язків.
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Про це заявив президент України Володимир Зеленський 27 серпня на пресконференції у Києві.
Якщо чесно, ми сфокусовані на цьому… Кожна людина має закривати свій напрямок… Я думаю ми найближчим часом сфокусуємося на цьому питанні й зможемо в Раді його проголосувати, — сказав він.
При цьому Зеленський не згадав у відповіді про можливу зміну очільника Кабінету міністрів Дениса Шмигаля.