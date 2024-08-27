Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Президент пообіцяв призначити міністрів там, де зараз виконувачі обов’язків

Президент пообіцяв призначити міністрів там, де зараз виконувачі обов’язків

27 сер 2024, 15:22
999

Володимир Зеленський та його владна команда планує призначити міністрів там, де в уряді зараз працюють виконувачі обов’язків.


.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 27 серпня на пресконференції у Києві.

Якщо чесно, ми сфокусовані на цьому… Кожна людина має закривати свій напрямок… Я думаю ми найближчим часом сфокусуємося на цьому питанні й зможемо в Раді його проголосувати, — сказав він.

При цьому Зеленський не згадав у відповіді про можливу зміну очільника Кабінету міністрів Дениса Шмигаля.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів