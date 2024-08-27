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Ракурс
Комендантский час усилили в Покровске, фото: «Википедия»

В Покровске Донецкой области усилили комендантский час

27 авг 2024, 20:16
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На Донеччині у місті Покровську та Покровській громаді з завтрашнього дня, 27 серпня, посилили комендантську годину.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Від завтра обмеження на пересування діятимуть з 15.00 до 11.00. Повний перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте, — зазначив він.

Крім того, від сьогодні комендантську годину посилюють у:

  • всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади, де обмеження на пересування діятимуть з 15.00 до 11.00:
  • на території Костянтинівської громади — обмеження діятимуть з 17.00 до 9.00.

Закликаю всіх жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається в області — дотримуватися комендантської години! — наголосив Філашкін.

Источник: Ракурс


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