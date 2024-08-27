В Покровске Донецкой области усилили комендантский час

Ракурсhttps://racurs.ua/
Комендантский час усилили в Покровске, фото: «Википедия»
В Покровске Донецкой области усилили комендантский часhttps://racurs.ua/n198720-v-pokrovske-doneckoy-oblasti-usilili-komendantskiy-chas.htmlРакурс
На Донеччині у місті Покровську та Покровській громаді з завтрашнього дня, 27 серпня, посилили комендантську годину.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Від завтра обмеження на пересування діятимуть з 15.00 до 11.00. Повний перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте, — зазначив він.
Крім того, від сьогодні комендантську годину посилюють у:
- всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади, де обмеження на пересування діятимуть з 15.00 до 11.00:
- на території Костянтинівської громади — обмеження діятимуть з 17.00 до 9.00.
Закликаю всіх жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається в області — дотримуватися комендантської години! — наголосив Філашкін.
Читайте также
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...