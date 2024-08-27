У Покровську на Донеччині посилили комендантську годину

Комендантську годину посилили у Покровську, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n198720-u-pokrovsku-na-donechchyni-posylyly-komendantsku-godynu.html

Ракурс

На Донеччині у місті Покровську та Покровській громаді з завтрашнього дня, 27 серпня, посилили комендантську годину.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Від завтра обмеження на пересування діятимуть з 15.00 до 11.00. Повний перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте, — зазначив він.

Крім того, від сьогодні комендантську годину посилюють у:

всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади, де обмеження на пересування діятимуть з 15.00 до 11.00:

на території Костянтинівської громади — обмеження діятимуть з 17.00 до 9.00.