У Покровську на Донеччині посилили комендантську годину

Ракурсhttps://racurs.ua/
Комендантську годину посилили у Покровську, фото: «Вікіпедія»
У Покровську на Донеччині посилили комендантську годинуhttps://racurs.ua/ua/n198720-u-pokrovsku-na-donechchyni-posylyly-komendantsku-godynu.htmlРакурс
На Донеччині у місті Покровську та Покровській громаді з завтрашнього дня, 27 серпня, посилили комендантську годину.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Від завтра обмеження на пересування діятимуть з 15.00 до 11.00. Повний перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте, — зазначив він.
Крім того, від сьогодні комендантську годину посилюють у:
- всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади, де обмеження на пересування діятимуть з 15.00 до 11.00:
- на території Костянтинівської громади — обмеження діятимуть з 17.00 до 9.00.
Закликаю всіх жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається в області — дотримуватися комендантської години! — наголосив Філашкін.
Читайте також
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...