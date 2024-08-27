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Ракурс
ЗСУ залишили Новогродівку на Покровському напрямку

ЗСУ вийшли з Новогродівки на Покровському напрямку (КАРТА)

27 сер 2024, 12:16
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ЗСУ залишили Новогродівку на Покровському напрямку.


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Про це написав у Телеграм журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на бійця 3 ОШБр із позивним Дацик.

У Новогродівці до вторгнення рф проживало 14 000 людей. Український військовий зазначив, що росіяни стали ближчими до Покровська, а також «піджимають фронт» біля Торецька.

Новогродівку втрачено. Невелика частина біля териконів — питання сьогоднішнього дня. За тим, як орки зуміли взяти місто з населенням у 14 000 практично за 3 дні, можна говорити про своєрідний антирекорд війни, — повідомили також у Телеграм 46 бригади.

Минулої доби росіяни здійснили 170 штурмів на фронті, повідомили у Генштабі. На Покровському напрямку відбулося 60 атак противника в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка та Карлівка.

DeepState увечері 26 серпня розповів, що ворог окупував Птиче, а також просунувся біля Піщаного, Калинового, в Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях.

Те, що відбулося з Новогродівкою, і те, що відбудеться з Селидовим, повинно стати об'єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів. Досвід і відсутність покарання за Очеретине породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас, — зазначають аналітики проєкту.

Джерело: Ракурс


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