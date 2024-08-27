Трое бывших заключенных 24 августа покинули территорию учебного центра в Одесской области, фото: «Загородная недвижимость»

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На Одещині троє військовослужбовців, котрі місцях позбавлення волі підписали контракт на військову службу, 24 серпня залишили територію навчального центру.

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Протягом доби правоохоронці їх знайшли і повернули до військової частини. Про це в коментарі «Радіо Свобода» розповів виконувач обов’язків начальника управління комунікацій оперативного командування «Південь» підполковник Олексій Міщенко.

За словами Міщенка, залишення мобілізованими території навчального центру було «спробою використовувати цей час на власний розсуд». Він зазначив, що інформація про те, що мобілізовані мали при собі зброю не відповідає дійсності.

Найголовніше, зброї при військовослужбовцях не було, це неправдива інформація і нічого здоров’ю оточуючих не загрожувало, — зазначив Міщенко.

Вже 25 серпня їх затримали і доставили назад. Навіть не пройшло доби, тому це не розцінюється як самовільне залишення частини, вони і далі залишаються військовослужбовцями однієї з механізованих бригад, — додав він.

Де саме і за яких обставин їх затримали, Міщенко не уточнив, зазначивши, що у військовій частині буде проводитись службова перевірка, винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Над військовослужбовцями є командир взводу, роти, підрозділу, який відповідає за наявність особового складу. Але наразі немає інформації стосовно притягнення когось до відповідальності, — зазначив він.

Джерело: «Радіо Свобода»