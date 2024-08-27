В Херсоне бригада скорой помощи попала под российский обстрел — трое раненых

Рашисты атаковали бригаду скорой помощи в Херсоне, фото: «Главком»

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Ракурс

У Херсоні сьогодні, 27 серпня, у Дніпровському районі міста через ворожу атаку з дрона мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 63-річний чоловік. Під час обстрілу він був на вулиці.

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Бригада швидкої, яка поспішала йому на допомогу, також потрапила під ворожий обстріл. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Постраждали троє медпрацівників. У них вибухова травма та контузія. Пошкоджене авто, — зазначив він.

Згодом Мрочко повідомив, що постраждалих медиків доправили до однієї з херсонських лікарень.

Троє медпрацівників — жінка 59 і чоловіки 46 та 64 років — отримали вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію, — зазначив він. — Під час атаки російського дрона вони перебували у службовому авто, яке зазнало пошкоджень.

Також госпіталізовано 80-річну постраждалу з Дніпровського району Херсона. Вона, перебуваючи на вулиці, близько 20.00 потрапила під ворожий обстріл з БПЛА. Отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги.