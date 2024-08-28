Оккупанты обстреляли Изюм в Харьковской области — пострадали 12 человек

Оккупанты обстреляли Изюм в Харьковской области. Фото:

https://racurs.ua/n198729-okkupanty-obstrelyali-izum-v-harkovskoy-oblasti-postradali-12-chelovek.html

Ракурс

Російські війська обстріляли Ізюм у Харківській області.

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Близько 22.00 28 серпня окупанти вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню «Торнадо». Пошкоджені будинки та хлібопекарське підприємство. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей, з них п’ятеро дітей. Серед постраждалих неповнолітніх — діти трьох, п’яти, восьми, 13 та 16 років. Госпіталізувати довелося одну особу. Інші мають легкі поранення, порізи кінцівок та гостру реакцію на стрес.

Правоохоронці зараз фіксують наслідки військових злочинів росіян.

Нагадаємо, 27 серпня у Дніпровському районі Херсона через ворожу атаку з дрона мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 63-річний чоловік, який перебував на вулиці. Бригада швидкої, яка поспішала йому на допомогу, також потрапила під ворожий обстріл. Постраждали троє медпрацівників.