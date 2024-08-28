Враг пытается взять Угледар. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n198730-vrag-pytaetsya-vzyat-ugledar-v-kolco-deepstate-karta.html

Ракурс

Місто Вугледар Донецької області російські окупанти намагаються обійти з флангів.

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Останніми днями підрозділи загарбників активізувалися на двох ділянках Вугледарського напрямку — західніше Павлівки та біля Водяного. Про це моніторинговий проект DeepState 28 серпня повідомив у Telegram.

Зазначається, що росіяни хочуть обійти Вугледар і взяти його в кільце. Натомість кількість невдалих спроб ворога це місто вимірюється вже сотнями разів.

Фахівці наголошують, що росіяни не досягнули цілей, але мають частковий успіх. Особисті бойові завдання окупантів у тому районі уточнюються.

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що Збройні сили України залишили Новогродівку на Покровському напрямку, де до російського вторгнення проживало 14 тис. людей. На взяття цього міста росіянам знадобилося три дні.