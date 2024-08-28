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Ракурс
Масштабный пожар возник на нефтебазе в Ростовской области. Фото:

Масштабный пожар возник в Ростовской области после ударов БпЛА (ВИДЕО)

28 авг 2024, 12:19
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Нафтобаза у Кам’янському районі Ростовської області спалахнула після атаки БпЛА.


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Удар по нафтобазу відбулася 28 серпня близько 3.00. На території цього об'єкту впали два безпілотники. Наразі горять три цистерни. Відео пожежі публікують у російських Телеграм-каналах.

Російська диктатура стверджує, що за попередніми даними, постраждалих немає.

Тим часом українські ЗМІ повідомили, що нафтобазу «Атлас» в Ростовській області уразили ГУР та ССО. Цей обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні окупаційних військ.

Нагадаємо, вночі 28 серпня дрони атакували нафтобазу «Атлас» у Кам’янському районі Ростовської області. Виникло загоряння на об'єкті, що належить «Росрезерву». Місцевий губернатор Василь Голубєв заявив про «збиття» чотирьох безпілотників над Ростовською областю.

Источник: Ракурс


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