Масштабна пожежа виникла на нафтобазі в Ростовській області. Фото:

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Ракурс

Нафтобаза у Кам’янському районі Ростовської області спалахнула після атаки БпЛА.

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Удар по нафтобазу відбулася 28 серпня близько 3.00. На території цього об'єкту впали два безпілотники. Наразі горять три цистерни. Відео пожежі публікують у російських Телеграм-каналах.

Російська диктатура стверджує, що за попередніми даними, постраждалих немає.

Тим часом українські ЗМІ повідомили, що нафтобазу «Атлас» в Ростовській області уразили ГУР та ССО. Цей обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні окупаційних військ.

Нагадаємо, вночі 28 серпня дрони атакували нафтобазу «Атлас» у Кам’янському районі Ростовської області. Виникло загоряння на об'єкті, що належить «Росрезерву». Місцевий губернатор Василь Голубєв заявив про «збиття» чотирьох безпілотників над Ростовською областю.