Редкий украинский танк «Оплот» на службе в ВСУ. Фото:

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Основний бойовий танк «Оплот» на службі в ЗСУ показали військові.

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Ця машина очевидно належить одному з підрозділів третьої танкової бригади та використовується для захисту Харківської області від російських загарбників. Про це військовий підрозділ 28 серпня повідомив у Facebook.

За інформацією видання Defense Express, це перша за весь час повномасштабної війни згадка про танк «Оплот» в бойових порядках Сил оборони України.

У травні 2023 року екс-міністр оборони Олексій Резніков заявив про намір замовити «Оплот» для української армії, а також запустити серійне виробництво машини.

Як відомо, танк «Оплот» — це український основний бойовий танк, розроблений і вироблений на державному підприємстві «Завод імені В.О. Малишева» в Харкові. Це модернізація танка Т-84. «Оплот» призначений для заміни старіших моделей танків в ЗСУ.

Новітній український танк оснащений гладкоствольною гарматою калібру 125-мм, яка забезпечує високу точність стрільби та здатна вражати цілі на великих відстанях. «Оплот» також має вдосконалене бронювання, що забезпечує високий рівень захисту екіпажу та важливих систем від сучасних засобів ураження.

Нагадаємо, стали відомі деталі української ракети-дрона «Паляниця». Створення цього озброєння засекречене, але «Паляниця» здатна вражати російські військові аеродроми — у межах доступності 20 летовищ армії рф. Проект розробки тривав 1,5 роки.

Джерело: Defense Express