Зеленський показав українську ракету-дрон "Паляниця"

https://racurs.ua/ua/n198631-zelenskyy-pokazav-ukrayinsku-raketu-dron-palyanycya-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський показав українську ракету-дрон «Паляниця», про яку розповів на День незалежності.

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Президент опублікував у своїх соцмережах 25 серпня відео, у якому розповів, як Україна намагається самотужки завершити своє ракетну програму. Це робиться в умовах, коли партнери забороняють бити по росії їхньою зброєю.

Зеленський відзначив, що створення «Паляниці» засекречене, але показав, що вона здатна вражати російські військові аеродроми — у межах доступності 20 летовищ московитів. Проект розробки тривав 1,5 роки. «Паляниця» буде запускатися з наземної платформи. Ракета має турбореактивний двигун.

За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння — російських літаках на військових аеродромах. Вчора відбулося перше успішне бойове застосування нашої нової зброї — української далекобійної ракети-дрона «Паляниця». Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога. Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня, — йдеться в підписі до відео.

Раніше президент заявив, що 24 серпня відбулося перше успішне бойове застосування нової української далекобійної ракети-дрона «Паляниця».