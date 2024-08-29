Четыре IRIS-T и несколько Gepard для Украины обещает Германия к началу зимы

https://racurs.ua/n198773-chetyre-iris-t-i-neskolko-gepard-dlya-ukrainy-obeschaet-germaniya-k-nachalu-zimy.html

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Напередодні цієї зими Німеччина з партнерами по Європейському Союзі зробить свій внесок у посилення протиповітряної оборони України.

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Ідеться про передачу ще чотирьох систем ППО IRIS-T та декількох САУ Gepard, повідомляє «Укрінформ» з Брюсселя.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком неформальної зустрічі очільників МЗС Євросоюзу 29 серпня в Брюсселі.

путін веде «холодну війну», щоб люди були у відчаї та замерзли. Саме цьому ми повинні запобігти… Німеччина до кінця року передасть Україні ще чотири системи IRIS-T, додаткові САУ Gepard, адже захист неба залишається найважливішим для захисту людських життів, — зазначила вона.

Бербок заявила, що партнери готують для України на цю зиму «захисну парасольку», щоб зменшити масштаби руйнувань енергоструктури та інших об'єктів, які можуть бути більшими, ніж в попередні роки. Вона звернула увагу, що удари посилилися саме напередодні холодів.