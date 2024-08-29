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Уничтожение морской мины, скриншот видео
На Одесщине уничтожили морскую мину, которую вынесло на побережье (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198777-na-odesschine-unichtojili-morskuu-minu-kotoruu-vyneslo-na-pobereje-video.htmlРакурс
Українські військові моряки сьогодні, 29 серпня, знищили чергову морську міну, яку винесло на узбережжя в Одеській області.
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Міну було знешкоджено шляхом контрольованого підриву. Відповідне відео опублікувала прес-служба Військово-морських сил.
Варто нагадати, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати. Однак у випадку виявлення таких предметів необхідно повідомити відповідні служби, — наголошують у ВМС.
Також у ВМС закликають громадян проводити свій відпочинок на морі виключно на перевірених і дозволених для відвідування ділянках узбережжя, на яких організовано чергування рятувальних служб.
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