Знищення морської міни, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198777-na-odeschyni-znyschyly-morsku-minu-yaku-vyneslo-na-uzberejjya-video.html

Ракурс

Українські військові моряки сьогодні, 29 серпня, знищили чергову морську міну, яку винесло на узбережжя в Одеській області.

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Міну було знешкоджено шляхом контрольованого підриву. Відповідне відео опублікувала прес-служба Військово-морських сил.

Варто нагадати, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати. Однак у випадку виявлення таких предметів необхідно повідомити відповідні служби, — наголошують у ВМС.

Також у ВМС закликають громадян проводити свій відпочинок на морі виключно на перевірених і дозволених для відвідування ділянках узбережжя, на яких організовано чергування рятувальних служб.