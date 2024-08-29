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Ракурс
Знищення морської міни, скріншот відео

На Одещині знищили морську міну, яку винесло на узбережжя (ВІДЕО)

29 сер 2024, 17:12
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Українські військові моряки сьогодні, 29 серпня, знищили чергову морську міну, яку винесло на узбережжя в Одеській області.


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Міну було знешкоджено шляхом контрольованого підриву. Відповідне відео опублікувала прес-служба Військово-морських сил.

Варто нагадати, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати. Однак у випадку виявлення таких предметів необхідно повідомити відповідні служби, — наголошують у ВМС.

Також у ВМС закликають громадян проводити свій відпочинок на морі виключно на перевірених і дозволених для відвідування ділянках узбережжя, на яких організовано чергування рятувальних служб.

Джерело: Ракурс


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