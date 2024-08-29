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Игорь Копытин, фото: социальные сети
«Слуга» Копытин попал в ДТП — его госпитализировали в тяжелом состоянииhttps://racurs.ua/n198788-sluga-kopytin-popal-v-dtp-ego-gospitalizirovali-v-tyajelom-sostoyanii.htmlРакурс
Автомобіль, у якому перебував народний депутат, вчора пізно ввечері потрапив у ДТП на трасі «Київ-Одеса».
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Народного обранця госпіталізували з травмами. Про це повідомила прес-служба поліції Київщини.
28 серпня близько 24 години до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Біла Церква, на 78 кілометрі автодороги Київ-Одеса, в напрямку столиці, авто в’їхало в бетонні блоки, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, 33-річний водій Toyota не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонну перешкоду.
Водія та його пасажира, яким виявився чинний народний депутат України, ушпиталили до лікарні:
- у водія попередньо діагностували переломи хребта, руки та травму голови;
- пасажира госпіталізували з підозрою на перелом хребта та травму голови.
За фактом ДТП розпочате досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу).
Особу народного депутата поліція не розкриває, проте раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що це член «Слуги народу» Ігор Копитін. Згодом повідомлення з підтвердженням цього з’явилося на його Фейсбук-сторінці.
На жаль, інформація про аварію на трасі підтвердилася. Зараз Ігор Копитін та його водій у важкому стані, вони дійсно отримали серйозні травми, — вказано в повідомленні.
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