Ігор Копитін, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n198788-sluga-kopytin-potrapyv-u-dtp-yogo-gospitalizuvaly-u-vajkomu-stani.html

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Автомобіль, у якому перебував народний депутат, вчора пізно ввечері потрапив у ДТП на трасі «Київ-Одеса».

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Народного обранця госпіталізували з травмами. Про це повідомила прес-служба поліції Київщини.

28 серпня близько 24 години до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Біла Церква, на 78 кілометрі автодороги Київ-Одеса, в напрямку столиці, авто в’їхало в бетонні блоки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, 33-річний водій Toyota не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонну перешкоду.

Водія та його пасажира, яким виявився чинний народний депутат України, ушпиталили до лікарні:

у водія попередньо діагностували переломи хребта, руки та травму голови;

пасажира госпіталізували з підозрою на перелом хребта та травму голови.

За фактом ДТП розпочате досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу).

Особу народного депутата поліція не розкриває, проте раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що це член «Слуги народу» Ігор Копитін. Згодом повідомлення з підтвердженням цього з’явилося на його Фейсбук-сторінці.