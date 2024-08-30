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В Украине продолжаются отключения электроэнергии

Одна-две очереди отключений будут действовать 31 августа — Укрэнерго

30 авг 2024, 19:55
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В Україні завтра, 31 серпня, продовжуватимуть діяти графіки відключень електроенергі.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Графік застосування і обсяг обмежень 31 серпня будуть такими:

  • 00.00−16.00 — одна черга відключень;
  • 16.00−22.00 — дві черги відключень;
  • 22.00−24.00 — одна черга відключень.

Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями «Укренерго» та вашого обленерго, — наголошують у компанії.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Источник: Ракурс


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