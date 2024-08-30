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В Украине продолжаются отключения электроэнергии
Одна-две очереди отключений будут действовать 31 августа — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n198812-odna-dve-ocheredi-otklucheniy-budut-deystvovat-31-avgusta-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 31 серпня, продовжуватимуть діяти графіки відключень електроенергі.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Графік застосування і обсяг обмежень 31 серпня будуть такими:
- 00.00−16.00 — одна черга відключень;
- 16.00−22.00 — дві черги відключень;
- 22.00−24.00 — одна черга відключень.
Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями «Укренерго» та вашого обленерго, — наголошують у компанії.
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