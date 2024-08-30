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Последствия российских обстрелов Харькова, фото: ГСЧС

Последствия российского удара по 12-этажке в Харькове показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

30 авг 2024, 21:24
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У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків російського авіаудару, завданого по місту сьогодні, 30 серпня.


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Щонайменше 59 цивільних людей отримали поранення, шестеро загинули. Серед загиблих одна дитина, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, російська авіабомба влучила у житлову 12-поверхівку — сталися руйнації конструкцій та пожежа площею близько 1500 кв. м.

Вогнеборці врятували 12 мешканців будинку, зокрема одну дитину, також евакуювали 160 осіб, — розповіли у відомстві. — а місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожого удару. Працюють психологи ДСНС, якими надано допомогу 125 особам.

О 19.20 пожежу було локалізовано, тривають роботи з її остаточної ліквідації та розбору завалів.

Наслідки російського обстрілу Харкова, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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