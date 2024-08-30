Наслідки російського обстрілу Харкова, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198815-naslidky-rosiyskogo-udaru-po-12-poverhivci-u-harkovi-pokazala-dsns-foto-video.html

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У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків російського авіаудару, завданого по місту сьогодні, 30 серпня.

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Щонайменше 59 цивільних людей отримали поранення, шестеро загинули. Серед загиблих одна дитина, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, російська авіабомба влучила у житлову 12-поверхівку — сталися руйнації конструкцій та пожежа площею близько 1500 кв. м.

Вогнеборці врятували 12 мешканців будинку, зокрема одну дитину, також евакуювали 160 осіб, — розповіли у відомстві. — а місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожого удару. Працюють психологи ДСНС, якими надано допомогу 125 особам.

О 19.20 пожежу було локалізовано, тривають роботи з її остаточної ліквідації та розбору завалів.