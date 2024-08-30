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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Харкова, фото: Олег Синєгубов

У Харкові зросла кількість загиблих

30 сер 2024, 20:22
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У Харкові до шести зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Харкова, який стався сьогодні, 30 серпня.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на зараз маємо інформацію щодо 59 постраждалих — серед них 9 дітей у віці від 5 до 16 років. Люди продовжують звертатися до лікарень. Шість людей загинули, — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, рашисти сьогодні керованими авіабомбами вдарили по п’ятьох локаціях у Харкові, зокрема по 12-поверховому житловому будинку.

Джерело: Ракурс


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