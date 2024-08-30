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Наслідки російського обстрілу Харкова 30 серпня, фото: Олег Синєгубов
П’ятеро людей загинули у Харкові внаслідок російських авіаударів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198809-p-yatero-ludey-zagynuly-u-harkovi-vnaslidok-rosiyskyh-aviaudariv-foto.htmlРакурс
У Харкові наразі відомо про 47 постраждалих внаслідок російського обстрілу міста, здійсненого сьогодні, 30 серпня.
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П’ятеро людей загинули, серед них 14-річна дівчина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що ворог сьогодні здійснив п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області, керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Ворог влучив у 5 локацій у Харкові:
- Індустріальний район — 12-поверховий будинок. Пошкоджено п’ять автомобілів. Три людини загинули;
- центральна частина міста — влучання в землю, загоряння трави;
- Індустріальний район — загинула неповнолітня, четверо постраждалих;
- Слобідський район — влучання в складську будівлю. Двоє потерпілих;
- Слобідський район — пошкоджено три будинки. Постраждали шестеро людей.
20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями. Один із поранених помер у медичному закладі, — зазначив Синєгубов.
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