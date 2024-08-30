Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Харкову 30 серпня, скріншот відео

У Харкові російський КАБ вдарив у 12-поверховий будинок, є жертви (ВІДЕО)

30 сер 2024, 16:31
999

Російські загарбники сьогодні, 30 серпня, вдень завдали низку авіаударів по Харкову.


.

В Індустріальному районі міста ворожа керована авіабомба влучила у під’їзд 12-поверхового будинку. Там спалахнула пожежа і є часткове руйнування. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Наразі відомо про трьох загиблих у багатоповерхівці в Індустріальному районі, також є поранені, серед них діти.

Крім того, російський удар вбив дівчинку прямо на дитячому майданчику у Немишлянському районі. Ще щонайменше троє людей у цьому районі поранені.

Внаслідок ворожих ударів по Харкову вже 28 поранених. Медики продовжують працювати на місцях влучань, — зазначив Синєгубов.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів