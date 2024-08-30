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Наслідки російського авіаудару по Харкову 30 серпня, скріншот відео
У Харкові російський КАБ вдарив у 12-поверховий будинок, є жертви (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198806-u-harkovi-rosiyskyy-kab-vdaryv-u-12-poverhovyy-budynok-ie-jertvy-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 30 серпня, вдень завдали низку авіаударів по Харкову.
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В Індустріальному районі міста ворожа керована авіабомба влучила у під’їзд 12-поверхового будинку. Там спалахнула пожежа і є часткове руйнування. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
Наразі відомо про трьох загиблих у багатоповерхівці в Індустріальному районі, також є поранені, серед них діти.
Крім того, російський удар вбив дівчинку прямо на дитячому майданчику у Немишлянському районі. Ще щонайменше троє людей у цьому районі поранені.
Внаслідок ворожих ударів по Харкову вже 28 поранених. Медики продовжують працювати на місцях влучань, — зазначив Синєгубов.