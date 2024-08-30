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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Харькову 30 августа

В Харькове российский КАБ ударил в 12-этажный дом, есть жертвы (ВИДЕО)

30 авг 2024, 16:31
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Російські загарбники сьогодні, 30 серпня, вдень завдали низку авіаударів по Харкову.


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В Індустріальному районі міста ворожа керована авіабомба влучила у під’їзд 12-поверхового будинку. Там спалахнула пожежа і є часткове руйнування. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Наразі відомо про трьох загиблих у багатоповерхівці в Індустріальному районі, також є поранені, серед них діти.

Крім того, російський удар вбив дівчинку прямо на дитячому майданчику у Немишлянському районі. Ще щонайменше троє людей у цьому районі поранені.

Внаслідок ворожих ударів по Харкову вже 28 поранених. Медики продовжують працювати на місцях влучань, — зазначив Синєгубов.

Источник: Ракурс


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