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Ракурс
Последствия российских обстрелов Харькова 30 августа, фото: Олег Синегубов

Пятеро человек погибли в Харькове в результате российских авиаударов (ФОТО)

30 авг 2024, 18:15
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У Харкові наразі відомо про 47 постраждалих внаслідок російського обстрілу міста, здійсненого сьогодні, 30 серпня.


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П’ятеро людей загинули, серед них 14-річна дівчина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що ворог сьогодні здійснив п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області, керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Ворог влучив у 5 локацій у Харкові:

  • Індустріальний район — 12-поверховий будинок. Пошкоджено п’ять автомобілів. Три людини загинули;
  • центральна частина міста — влучання в землю, загоряння трави;
  • Індустріальний район — загинула неповнолітня, четверо постраждалих;
  • Слобідський район — влучання в складську будівлю. Двоє потерпілих;
  • Слобідський район — пошкоджено три будинки. Постраждали шестеро людей.

20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями. Один із поранених помер у медичному закладі, — зазначив Синєгубов.

Наслідки російського обстрілу Харкова 30 серпня, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


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