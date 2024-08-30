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Последствия российских обстрелов Харькова 30 августа, фото: Олег Синегубов
Пятеро человек погибли в Харькове в результате российских авиаударов (ФОТО)https://racurs.ua/n198809-pyatero-chelovek-pogibli-v-harkove-v-rezultate-rossiyskih-aviaudarov-foto.htmlРакурс
У Харкові наразі відомо про 47 постраждалих внаслідок російського обстрілу міста, здійсненого сьогодні, 30 серпня.
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П’ятеро людей загинули, серед них 14-річна дівчина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що ворог сьогодні здійснив п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області, керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Ворог влучив у 5 локацій у Харкові:
- Індустріальний район — 12-поверховий будинок. Пошкоджено п’ять автомобілів. Три людини загинули;
- центральна частина міста — влучання в землю, загоряння трави;
- Індустріальний район — загинула неповнолітня, четверо постраждалих;
- Слобідський район — влучання в складську будівлю. Двоє потерпілих;
- Слобідський район — пошкоджено три будинки. Постраждали шестеро людей.
20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями. Один із поранених помер у медичному закладі, — зазначив Синєгубов.
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