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Ракурс
Киев отбился от четвертой за неделю атаки «Шахедов». Фото: Генштаб ВСУ

Киев в четвертый раз за неделю атаковали российские БпЛА Shahed

31 авг 2024, 09:50
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Київ знову відбивався від російських ударних БпЛА типу Shahed.


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На столицю ворожі баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у Києві оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже чотири години. Про це Київська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Міська влада запевняє, що всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Як ви бачите — Київ був і завжди буде пріоритетною ціллю для російського агресора в цій війні. Тому наполегливо прошу киян і гостей міста — будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги — прямуйте до укриття! Бережіть себе! — наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, вночі 30 червня Україна відбила російську дронову атаку. Ворог запустив 18 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. ППО працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях. Українські захисники зуміли збити 12 «Шахедів», а ще чотири БпЛА були локаційно втрачені — упали самостійно.

Источник: Ракурс


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