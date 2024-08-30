Уночі ППО збила 12 із 18 дронів Shahed у п’яти областях

Уночі ППО збила 12 із 18 дронів Shahed. Фото: Генштаб

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Ракурс

Російську дронову атаку відбивала Україна вночі 30 серпня.

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Минулої ночі ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М», яку запустив з окупованого Криму. Також ворогом з Приморсько-Ахтарська та Курська були запущені 18 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

До відбиття повітряної атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Захисники неба зуміли збити 12 «Шахедів», а ще чотири БпЛА були локаційно втрачені — упали самостійно.

Українська ППО працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

Нагадаємо, 29 серпня над Україною сили ППО збили дві ракети та 60 ударних БпЛА. ППО оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей. Ще 14 ударних дронів були локаційно втрачені або впали на території України.