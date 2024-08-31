ВСУ разбили еще одну колонну россиян в Курской области. Фото:

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Російська військова колона була розбита вщент у Курській області рф.

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У середу, 28 серпня, в районі села Званне була знищена ворожа техніка. Окупанти заявляють про втрату інженерної споруди та двох груп інженерної техніки. Також була уражена російська понтонна переправа через річку Сейм. Про це сьогодні повідомили російські пабліки.

Відповідні повідомлення з’являлися 28 серпня і в українських пабліках. Так, волонтер Сергій Стерненко публікував кадри з завданням ударів по військовій техніці в місцевості, схожій, за словами журналістів ASTRA, на місцевість, зафіксовану на російських відео зі Званного.

Нагадаємо, 9 серпня ударом HIMARS в Курській області була знищена російська військова колона, яка налічувала 14 вантажівок. Російські так звані воєнкори заявляли про знищення трьох-чотирьох рот особового складу, що еквівалентно цілому батальйону. За одну ніч ворог міг втратити від 200 до майже 500 солдатів.