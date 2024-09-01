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Российские захватчики потеряли уже более 616 тыс. человек, фото: «Наши деньги»

Российская армия за сутки потеряла 1350 человек (ИНФОГРАФИКА)

1 сен 2024, 08:56
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 616 тис. 300 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 350 осіб. Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 592 танки;
  • 16 тис. 760 бойових броньованих машин;
  • 17 тис. 636 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 176 одиниць РСЗВ;
  • 940 одиниць засобів ППО;
  • 368 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 14 тис. 507 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 557 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 23 тис. 881 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 991 одиницю спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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