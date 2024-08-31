Ночной кошмар для оккупантов устроили воины 79 Таврической бригады

https://racurs.ua/n198847-nochnoy-koshmar-dlya-okkupantov-ustroili-voiny-79-tavricheskoy-brigady-video.html

Ракурс

79-а окрема десантно-штурмова бригада блискуче зупинила чергову спробу російської армії прорватися в районі села Костянтинівка Покровського району.

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Попри підтримку бронетехніки та протимінних тралів, атака окупантів захлинулась під ударами українських десантників. Мінні загородження, артилерійський вогонь, ударні дрони та протитанкові ракети завдали ворогу нищівного удару.

79 бригада влаштувала ворогу нічний кошмар. На цих кадрах — виявлення та знищення штурмових груп окупантів та місць їхнього зосередження у районі Костянтинівки.

Один з окупантів почав на колінах повзти з поля бою, але був ліквідований, як і уся його група.