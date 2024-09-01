Російські загарбники втратили вже понад 616 тис. осіб, фото: «Наші гроші»

https://racurs.ua/ua/n198851-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1350-osib-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 616 тис. 300 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 350 осіб. Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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