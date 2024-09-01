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Рашисты совершили очередную ночную атаку «шахедами»
Восемь ударных беспилотников сбили силы ПВО Украины в ночь на 1 сентября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n198853-vosem-udarnyh-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-1-sentyabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 вересня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог застосував:
- балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської області;
- 11 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (тимчасово окупований Крим).
Зазначається, що цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, — розповіли у Повітряних силах.
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