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Рашисты совершили очередную ночную атаку «шахедами»

Восемь ударных беспилотников сбили силы ПВО Украины в ночь на 1 сентября (ИНФОГРАФИКА)

1 сен 2024, 10:01
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 вересня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог застосував:

  • балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської області;
  • 11 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

Зазначається, що цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, — розповіли у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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