Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти здійснили чергову нічну атаку «шахедами»
Вісім ударних безпілотників збили сили ППО України в ніч на 1 вересня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n198853-visim-udarnyh-bezpilotnykiv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-1-veresnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 вересня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
.
Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог застосував:
- балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської області;
- 11 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (тимчасово окупований Крим).
Зазначається, що цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, — розповіли у Повітряних силах.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...