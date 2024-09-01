Рашисти здійснили чергову нічну атаку «шахедами»

https://racurs.ua/ua/n198853-visim-udarnyh-bezpilotnykiv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-1-veresnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 вересня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог застосував:

балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської області;

11 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

Зазначається, що цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.