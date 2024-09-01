Рашисти вдарили ракетами по зерновозах на Сумщині

Росіяни завдали ракетного удару по зерновозах на Сумщині

https://racurs.ua/ua/n198850-rashysty-vdaryly-raketamy-po-zernovozah-na-sumschyni.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 31 серпня, ввечері завдали ракетного удару по території однієї з громад Сумського району.

.

В результаті вибуху були пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення врожаю, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.